Москва, , 16:00 — REGNUM Скорее всего, в РФ уровень безработицы стабилизируется на достигнутом уровне, хотя не исключено его небольшое снижение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева. Так она прокомментировала слова министра труда РФ о том, что уровень безработицы в РФ продолжает снижаться и это во многом результат работы правительства.

«Небольшое снижение уровня безработицы в РФ возможно. Повышения быть не должно, — сказала Голубева. — Меры правительства, безусловно, сыграли положительную роль. Должным образом повлияли материальные выплаты семьям, одиноким, людям, потерявшим работу. Техническая поддержка в формате помощи населению с поиском работы, повышением квалификации и переобучением открыла возможность перенаправить силы людей на другие профессии».

По ее словам, важную роль как на региональном, так и на федеральном уровне сыграло оказание психологической помощи.

«В условиях ограничений люди находились в стрессовом, морально тяжелом состоянии, и психологическая помощь в социальном обеспечении помогла стабилизировать ситуацию», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России ситуация с безработицей постепенно стабилизируется.