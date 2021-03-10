Нур-Султан, , 16:00 — REGNUM Суд №2 Есильского района Нур-Султана приговорил бывшего полковника комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ермека Арыстана к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана.

Бывший начальник третьего управления третьего департамента КНБ Арыстан признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. По делу о мошенничестве также осуждена супруга подсудимого.

Бывший сотрудник КНБ и его жена путем обмана и злоупотребления доверием получили $15 тыс. от потерпевшего за содействие в поступлении его сына в Академию КНБ.

Ранее Арыстан был приговоре к ограничению свободу. Суд вменил ему дополнительный квалификационный признак в виде использования служебного положения и поговорил к реальному сроку. Приговор в отношении жены подсудимого остался без изменений.