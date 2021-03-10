Москва, , 15:59 — REGNUM Доля иностранных инвесторов в российских облигациях федерального займа продолжит снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«В 2020 году произошел целый ряд существенных изменений в финансовой сфере России. ЦБ РФ вместе с Минфином расчехлили все печатные станки и решили финансировать бюджетной дефицит за счет выпуска ОФЗ. Если до 2020 года главными застрельщиками российского долгового рынка оставались иностранные финансовые спекулянты, доля которых в некоторых наиболее ликвидных ОФЗ доходила до 60% и выше, то после 2020 года этот фактор риска для курса рубля и финансовой стабильности резко снизился, — сказал Ордов. — Снижение произошло в результате того, что покупателями ОФЗ выступили крупные российские банки и российские инвесторы».

Как пояснил экономист, пока санкционные риски еще не доминируют на внутрироссийском долговом рынке, но признаки «черных вторников уже появились.

«В 2021 году план заимствований российского правительства менее амбициозен, но все равно внушителен, что приведет к дальнейшему снижению доли иностранцев в российских ОФЗ», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что дальнейшее развитие российской экономики трудно считать динамичным.

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