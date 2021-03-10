Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Вторая морозная ночь ожидает жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В ночь на 11 марта в температура воздуха опустится до −22…−33 градусов. Об этом 10 марта сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Так 11 марта на территории Ленобласти местами ожидается понижение температуры воздуха до −25…−33 градусов. На дорогах гололедица. В Петербурге температура воздуха понизится до −18…−20 градусов, а в окрестностях до — 22 градусов при том что днем столбик термометра поднимется до −5…−7 градусов.

«Предстоящая ночь в городе тоже будет очень холодной (до — 20 градусов). Стоит отметить, что как и сегодня, ночью 11 марта температура воздуха только четыре раза в разные годы опускалась ниже — 20 градусов», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, 11 марта в регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

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