Москва, , 15:56 — REGNUM Компания «Ростелеком» восстановила работу сети после сбоя. Сайты всех государственных органов снова доступны, сообщили 10 марта в пресс-службе компании.

В «Ростелекоме» уточнили, что устранили неполадки к 14:45 мск. Специалисты изучают причины сбоя, чтобы в дальнейшем таких инцидентов не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крупных городах России произошли сбои в работе сервисов «Ростелекома». Из-за сбоя маршрутизаторов в сети трудности возникли в том числе с доступом к сайтам государственных структур, включая правительство и Кремль.

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