Вашингтон, , 15:59 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено почти 56 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 55 909 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 29 096 450.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США на сегодняшний день достигло 527 705.

Отметим, днем ранее в США за сутки было выявлено 44 758 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.