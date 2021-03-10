Майами, США, , 15:55 — REGNUM Профессионального баскетболиста Майерса Ленарда отстранили от игр в составе клуба «Майами Хит» на неопределённый срок за «антисемитские оскорбления». Об этом 10 марта сообщает издание Eurogamer.

Инцидент произошёл во время стрима (прямой трансляции) спортсмена на Twitch. Тогда Майерс Ленард играл в Call of Duty: Warzone и позволил себе несколько нецензурных выражений, а также оскорблений в адрес евреев.

Сейчас канал Ленарда на Twitch заблокирован. Представители клуба «Майами Хит» заявили, что спортсмен отстранён на «неопределённый срок».

Напомним, Call of Duty: Warzone — это популярная многопользовательская игра в жанре «королевская битва». Её релиз состоялся в марте 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Valheim построили Собор Парижской Богоматери