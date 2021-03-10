Москва, , 15:55 — REGNUM Российский рубль сегодня, 10 марта, мало движется, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Инвесторы наблюдают за внешним фоном, где нефть изрядно скорректировалась, а доллар все еще силен, и пока не могут определиться с приоритетами.

Между тем отношение к риску на мировых рынках капитала стабильное, а Минфин РФ проводит очередные аукционы по размещению ОФЗ. Это позволяет рублю чувствовать себя более-менее защищенным.

Доллар стоит к середине дня 74,04 руб. и может колебаться в пределах 73,80−74,50 руб. Евро торгуется по 88,06 руб. и остается в рамках 87,75−91,00 руб.

После того как из нефтяных котировок ушла вся эмоциональность и перекупленность, стало понятно, что инвесторы смотрят на будущее излишне оптимистично. И рублю рано или поздно придётся это учесть в курсе», — считает эксперт.

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