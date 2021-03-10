Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM Новым главой Каменска-Уральского (Свердловская область) стал Алексей Герасимов. Соответствующее решение приняла городская дума.

Ранее кандидатуру Герасимова поддержала в региональном отделении «Единой России» и конкурсной комиссии по выбору нового градоначальника. Депутаты единогласно проголосовали за предложенный вариант.

Герасимов исполнял обязанности главы города после ухода Алексея Шмыкова на пост вице-губернатора Свердловской области. С мая 2020 года Герасимов был первым вице-мэром Каменска-Уральского, до этого он работал генеральным директором «Синарской ТЭЦ».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года новым мэром Екатеринбурга стал Алексей Орлов.

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