Афины , , 16:19 — REGNUM Пандемию не получится остановить, если политические силы в Греции не смогут добросовестно и цивилизованно договориться о прекращении ежедневных демонстраций и беспорядков, распространяющих вирус. Об этом заявил министр развития и инвестиций страны Адонис Георгиадис 10 марта в интервью радио SKAI.

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Георгиадис комментировал митинг, собравший 9 марта не менее пяти тысяч человек, возмущенных полицейским произволом.

Министр подчеркнул, что полиции не разрешается применять «больше силы, чем необходимо для ареста». Независимо от того, кто этот арестованный, во что верит и за какую партию голосует. Однако он считает очевидным, что на прошедшем в Неа Смирни 9 марта митинге против полицейского насилия провокаторы стащили полицейского с велосипеда и попытались его убить. К счастью, им это не удалось.

Десять человек были арестованы во время столкновений в афинском пригороде Неа Смирни, а еще 11 задержаны, но позже освобождены. Пятеро полицейских получили ранения, трое из них нуждались в госпитализации, а двое были выписаны после оказания первой помощи.

Жизнь полицейского, который был жестоко избит неизвестными, вне опасности.