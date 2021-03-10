Вашингтон, , 15:53 — REGNUM По мере того как все больше видных членов Республиканской партии США собираются уходить на пенсию, «старая добрая партия», как ее принято называть, сталкивается с риском нехватки человеческих ресурсов. Внимание на это 10 марта обратило издание The Hill.

Так, недавно сенатор-республиканец из штата Миссури Рой Блант заявил о том. что он не будет участвовать в следующих выборах, что стало последним ударом для правящего крыла Республиканской партии в Сенате, коалиции «политиканов», стоявших за наиболее значимыми законодательными достижениями последних лет. Хотя членский состав Конгресса постоянно меняется — до трети состава Сената меняется каждые два года, за эти же два года происходит и полная перетасовка палаты представителей, —уход ряда наиболее видных деятелей Республиканской партии носит особенно острый характер.

«[С ним] уходит много опыта, много знаний. … Это потеря огромной корпоративной преемственности», — отметил сенатор от штата Техас Джон Корнин, советник лидера сенатского меньшинства Митча МакКоннелла.

Помимо Бланта, на пенсию, как ожидается, к концу 2022 года уйдут сенаторы Ричард Шелби, Роб Портман, Пэт Туми и Ричард Берр. Каждый занимает ключевое место в том или ином комитете Республиканской партии. Блант и Шелби, в частности, известны своим умением заключать сделки. Портман и Туми хорошо разбираются в политике, а Берр заслужил уважение демократов за свою работу в качестве председателя комитета по разведке. За последние годы покинули сенат и другие сенаторы Республиканской партии, которых считают хорошими переговорщиками.

Например, в конце 2020 года в отставку ушли бывший сенатор Ламар Александер (республиканец от штата Теннеси) и Пэт Робертс (от штата Джорджия) — два председателя Республиканской партии с большими достижениями в партии. Годом ранее в отставку по состоянию здоровья ушел бывший сенатор Джонни Исаксон (республиканец от штата Джорджия).

В конце 2018 года ушли бывший сенатор Оррин Хэтч (штат Юта), в то время председатель Финансового комитета, Боб Коркер (республиканец из штата Теннеси), в то время председатель комитета по международным отношениям, и Джефф Флейк (республиканец от штата Аризона), консерватор, который был готов бросить вызов своей партии. Более того, в 2018 году умер бывший сенатор Джон Маккейн (из штата Аризона).