Уфа, , 15:53 — REGNUM Спасатели нашли пропавшего рыбака в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что информация о пропаже мужчины, который отправился удить рыбу на озере «Круглое» рядом с деревней Саузово, поступила к спасателям г. Агидель 9 марта.

Сотрудники спасательного ведомства срочно организовали поиски пропавшего рыбака. Им удалось связаться с мужчиной по телефону и выяснять примерное его местонахождение. В результате рубак был найден на острове рядом с озером «Апаиш».

По его словам, он ловил рыбу на озере «Круглое», а когда на улице стало темно решил вернуться домой. Но поскольку опустился густой туман, он сбился с пути и заблудился.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обнаружили мужчин, которые пропали на горе Ямантау.

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