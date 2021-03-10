Париж, , 15:52 — REGNUM Несколько экологических ассоциаций во вторник, 9 марта, протестовали перед строительной площадкой против будущего проекта обустройства Аустерлицкого вокзала в тринадцатом округе Парижа. Об этом 10 марта сообщает Ouest-France.

В Париже будущее обустройство Аустерлицкого вокзала вызывает возмущение природоохранных ассоциаций. Проект предусматривает перестройку не только вокзала, но и нескольких зданий вокруг него, включая магазины и офисы. 9 марта перед стройплощадкой ассоциации провели манифестацию, заручившись поддержкой французской политической партии «Европа Экология Зеленые» (EELV).

Манифестанты осуждают новый проект, который «противоречит борьбе с изменением климата и не извлекает никаких уроков из эпидемии COVID-19». Новый план напоминает им о 80-х годах, «когда гигантские торговые центры из бетона были воплощением современности».

Со своей стороны, в EELV говорят, что проект предусматривает «только 500 м кв. зеленого пространства» и 52 тыс. м кв. офисов и 24 тыс. м кв. магазинов. Ассоциации собираются подать апелляцию в административный суд Парижа с просьбой о пересмотре планировки. Они также призвали мэра Парижа Анн Идальго «пересмотреть этот проект в направлении истинной современности».

Как сообщало ИА REGNUM, что Марин Ле Пен выявила желание провести экологический референдум во Франции.

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