Анкара, , 19:10 — REGNUM Принятие Каиром конструктивных шагов в отношении Турции, особенно с точки зрения морского права, положительно повлияло на отношения двух стран, заявил 10 марта в интервью турецкому новостном агентству Sabah политолог и председатель центра морских и глобальных стратегических исследований Турции Джихад Яйджи.

Напомним, события в Восточном Средиземноморье, которые в последнее время интерпретируются как нормализация отношений по линии Каир-Анкара при возрастании напряжённости между Египтом и Грецией стали одной из самых обсуждаемых тем в международной политике.

В инциденте, являющимся важным, особенно с точки зрения соседних стран Восточного Средиземноморья и компаний, работающих в регионе, Египет заключил соглашение по континентальному шельфу Турции, провозгласив так называемую морскую зону Греции временно своей территорией. Эта ситуация вызвала напряженность между Каиром и Афинами.

Яйджи подчеркнул, что Египет договорился с Турцией, думая о своих собственных интересах, и в этот момент они совершили шаг, который противоречит интересам Афинской администрации.

«Этот участок в Восточном Средиземноморье под номером 18, на который Египет имеет тендер по лицензированию, примыкает к границе континентального шельфа исключительной экономической зоны Турции. Именно по этому участку Греция испытывает озабоченность. Этот участок № 18, прилегающий к границам Турции, находится в пределах так называемых «частных морских юрисдикций» Афин. Поэтому Греция считает этот участок примыкающим к границам острова Мейс», — отметил Яйджи.

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