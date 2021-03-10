Минск, , 15:52 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 609 и достигло 298 123. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 298 123 человека с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано восемь скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2063.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 288 613 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 5 032 074 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1073 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.