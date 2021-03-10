Ижевск, , 15:52 — REGNUM Верховный суд Удмуртии вынес приговор по уголовному делу в отношении троих граждан, обвиняемых в убийства предпринимателя и его сына в Ижевске. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. В зависимости от роли каждого обвиняемые получили от восьми до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Максимальный срок получил мужчина, признанный виновным по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, сопряженном с разбоем») и по пп. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц, с причинением тяжкого вреда здоровью»). Он получил 23 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 9 месяцев. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств отсутствие судимости, частичное признание вины и раскаяние, а также содействие следствию.

Второй преступник признан виновным по статье о разбое в составе группы лиц с причинением тяжкого вреда здоровью. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Вердиктом коллегии присяжных он признан заслуживающим снисхождения. В числе смягчающих обстоятельств — отсутствие судимости, наличие заболеваний и содействие в раскрытии преступления, а также принесение извинений в адрес потерпевших.

Третий участник получил восемь лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год за пособничество к разбою. В его случае также учли смягчающие обстоятельства: отсутствие судимости, наличие заболеваний и содействие следствию.

Кроме того, суд частично удовлетворил иск супруги погибшего предпринимателя о компенсации морального вреда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в одной из квартир на улице Холмогорова в Ижевске были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти. При этом из квартиры пропали драгоценности на сумму более 6 млн рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 млн рублей. Позднее выяснилось, что были украдены деньги и ценные вещи на общую сумму 31 млн рублей.

В кратчайшие сроки по итогам проведения следственных и оперативных мероприятий были установлены личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое жителей Удмуртии. Один из них — житель Ижевска — был задержан в ближайшие дни бойцами СОБР Росгвардии. Двое других были объявлены в розыск и задержаны спустя некоторое время в Белоруссии.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемые несколько недель следили за потерпевшими, прежде чем совершить преступление.

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