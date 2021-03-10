Бишкек, , 15:51 — REGNUM В столице Киргизии состоялся чемпионат республики по тяжелой атлетике, участие в котором приняли около 100 спортсменов со всей страны. Об этом сообщили в госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По итогам трехдневных соревнований список чемпионов страны пополнился шестнадцатью фамилиями.

Среди мужчин первое место в весовой категории до 55 кг завоевал Чойбек Сартбаев, до 61 кг — Байыш Мусабаев, до 67 кг — Илимбек Муратбек, до 73 кг — Курван Кочкаров, до 81 кг — Сергей Комышев, до 89 кг — Эмил Молдодосов, до 96 кг — Анвар Ысманов, до 102 кг — Павел Симачев, до 109 кг — Бекдоолот Расулбеков и свыше 109 кг — Бектур Мавлянов.

Среди женщин чемпионского титула оказались достойны: Алина Эдилжан кызы — в весе до 45 кг, Насип Кубанычбекова — до 49 кг, Гулнур Мейманова — до 59 кг, Татьяна Мельниченко — до 64 кг, Раушан Чолпонбек кызы — до 71 кг и Канымжан Алмазбек кызы — до 76 кг.