Москва, , 15:51 — REGNUM Зарубежные сервисы денежных переводов и ранее не проявляли повышенного интереса к России. Граждане РФ намного реже пользуются подобными услугами, да и сами переводы находятся под довольно жестким контролем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«При этом почти половина трансграничных переводов приходится на страны ближнего зарубежья, в частности, бывшие государства СНГ. Неудивительно, что из всего многообразия подобных сервисов лишь один получил официальное разрешение на работу в нашей стране и был внесен в реестр Банка России.

Для сравнения, другой крупнейший платежный оператор — Western Union — имеет в России только филиал. Маловероятно, что решение ограничить работу MoneyGram в России (напомню, сервис не ушел совсем, но с 1 марта получение переводов возможно только в отделениях банков-партнеров платежной системы «Золотая Корона», а отправка денег за пределы России прекращена вовсе), продиктовано какими-то политическими мотивами.

А вот ужесточение политики в отношении иностранных поставщиков платежных услуг со стороны ЦБ РФ, действительно, существенно затрудняло работу сервиса. В частности, MoneyGram стало крайне сложно выполнять требования регулятора по локализации своего бизнеса в России и проще работать через партнера — посредника.

Притом, что проводка платежей через «Золотую Корону» не противоречит российскому законодательству, в частности, закону о платежной системе. (К сведению: основанная еще в 1940-м году MoneyGram имеет 350 тысяч отделений более, чем в 200 странах и территорий. В том числе — и большинстве бывших республик СССР).

К тому же за прошедший год объемы трансграничных переводов заметно снизились. Так, по данным самого Банка России, за 2020 год через все системы денежных переводов в Россию поступил $3,1 млрд, что на $0,2 млрд меньше, чем в 2019 году. Из них $1,7 млрд пришлось на переводы из стран дальнего зарубежья», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранный сервис MoneyGram, который является единственным в Российской Федерации для денежных переводов наличными деньгами, ограничил работу.

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