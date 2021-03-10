Сеул, , 16:03 — REGNUM Министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги призвал Национальное собрание (парламент) ускорить рассмотрение законопроекта о четвёртом дополнительном бюджете. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра.

Известно, что данное заявление было обнародовано 10 марта в ходе заседания по вопросам инновационного роста.

В ходе заседания Хон Нам Ги также указал на сложную ситуацию, в которой находится население страны, и неотложность оказания поддержки.

Напомним, что власти представили Национальному собранию законопроект четвёртого дополнительного бюджета, нацеленного на предоставление чрезвычайной помощи индивидуальным предпринимателям, владельцам малого бизнеса и малообеспеченным слоям населения, в объёме 15 трлн вон (~$13,3 млрд) ещё 4 марта, однако парламентарии до сих пор не определили график рассмотрения документа.

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