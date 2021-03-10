Москва, , 15:49 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудил возможные поставки вакцины «Спутник V» в Люксембург с главой правительства этой страны Ксавье Беттелем, сообщает 10 марта пресс-служба Кремля.

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Путин и Беттель разговаривали по телефону по инициативе люксембургской стороны. Лидеры обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня, подтвердили обоюдный настрой на развитие политических контактов и двусторонних связей, а также коснулись ситуации с диалогом между Россией и Евросоюзом.

«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Саудовская Аравия обсуждают возможность выпуска антикоронавирусной вакцины «Спутник V» на саудовской территории.

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