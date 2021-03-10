Стокгольм, , 15:48 — REGNUM Энтузиаст с ником GlPv воссоздал Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) в популярной видеоигре Valheim. Об этом 10 марта сообщает издание Eurogamer.

На постройку знаменитого собора у геймера ушло около десяти часов реального времени. Сообщается, что он занимался строительством в специальном режиме Valheim — где персонаж игрока умеет летать, а на создание зданий не тратятся ресурсы.

ИА REGNUM напоминает, что Valheim — это популярный симулятор выживания, вдохновлённый скандинавской мифологией. За месяц с момента релиза проект купили больше пяти миллионов человек.

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