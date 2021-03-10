Нижний Новгород, , 15:48 — REGNUM Сотрудниками правоохранительных органов при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали пятерых жителей Нижегородской области, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в региональном управлении МВД России.

Злоумышленники оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег, получая за это вознаграждение в виде процента от обналиченной суммы.

Для осуществления незаконной банковской деятельности они использовали счета не менее 20 фирм, которые фактически какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не вели.

По предварительным подсчетам, через эти компании было проведено не менее 250 млн рублей, а незаконный доход подпольных банкиров превысил 23 млн рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.