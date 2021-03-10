Алма-Ата, Казахстан, , 15:48 — REGNUM Российский фристайлист Максим Буров стал двукратным чемпионом мира по лыжной акробатике. 10 марта он выиграл соревнования на чемпионате мира по лыжному фристайлу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

В суперфинале Буров набрал 135 баллов. Вторым стал американец Кристофер Лиллис с результатом 133,50 балла. Замкнул тройку ещё один представитель России — Павел Кротов (127,50).

В 2019 году Буров победил на чемпионате мира, который проходил в Парк-Сити (штат Юта, США).

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