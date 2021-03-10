Орел, , 15:47 — REGNUM «Преображение» запланировали власти Орла для центральной пешеходной улицы города — улицы Ленина. Об этом, как сообщили в администрации города, мэр Юрий Парахин сообщил 10 марта на брифинге.

Глава города уточнил, что в настоящее время ведётся разработка проектных предложений, которые затем, через несколько месяцев, будут вынесены на общественное обсуждение. Пока действуют гарантийные обязательства на работы, которые проводились на улице Ленина ранее, а потому речь пока идёт лишь о проектах.

Вместе с тем, в планах мэрии — устранение дефектов ливневой канализации, а также появление новых клумб, которые одновременно станут лавочками и арт-объектами.

Реконструкция улицы Ленина в Орле, которая проводилась в 2016 году к 450-летию города, вошла в число скандальных «юбилейных» проектов. Так, намерение «благоустроителей» заменить историческую 100-летнюю брусчатку на современную плитку вывела горожан на улицы.

По теме: Исторический облик Орла уничтожают к юбилею города