Калуга, , 15:53 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 91 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 марта. Днём ранее, 9 марта, в регионе было зарегистрировано 89 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 774 человек, 1969 человек находятся на лечении, 28 тыс. 536 человек выздоровели, 269 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (406), в Обнинске (158), Боровском (125) и Малоярославецком (113) районах.

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