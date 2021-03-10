Нижний Новгород, , 15:47 — REGNUM Последние несколько недель жители Нижнего Новгорода всё чаще жалуются на мусор, скапливающийся возле контейнеров для бытовых отходов из-за его несвоевременного вывоза, передает «В городе N».

При этом, как отмечают недовольные нижегородцы, зачастую мусоровозы уезжают, даже не тронув переполненные отходами контейнеры.

Компании, отвечающие за вывоз мусора, объясняют возникшие проблемы тем, что спецтехника не может подъехать к контейнерным площадкам из-за снежных завалов или припаркованных автомобилей возле них.

«Каждый день на рейсе «закапываются» в снегу один-два мусоровоза, а это уже серьезный сбой в графике, который приходится корректировать «на ходу», задействуя резервный транспорт», — констатируют они.

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