Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Взвод военнослужащих национальной гвардии Грузии отправился в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) для участия в военно-тренировочной миссии Евросоюза (EUTM RCA). Об этом 10 марта сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

По данным военного ведомства, военнослужащие отправятся в столицу ЦАР Банги в рамках ротации. Основной задачей грузинских военнослужащих является охрана базы, на которой они будут находиться, а также патрулирование в районе.

Напомним, Грузия принимает участие в миротворческой миссии Евросоюза в ЦАР с июня 2014 года. Постоянный военный контингент грузинских военнослужащих присутствует в африканской республике с января 2017 года.