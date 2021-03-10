Москва, , 15:44 — REGNUM Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, которые могут иметь в качестве последствий жертвы среди мирного населения, являются недопустимыми. Об этом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя недавний обмен ударами между Йеменом и Саудовской Аравией.

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«С самого начала была известна позиция российской стороны к этим неприемлемым действиям», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что все без исключения участники любого конфликта, в том числе в Йемене, должны соблюдать международное гуманитарное право.

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«Мы озабочены, как и наши саудовские друзья, тем, что происходит в Йемене [.] и мы едины в том, что удержать страну от необратимого скатывания в пучину хаоса и гуманитарной катастрофы может лишь скорейшее прекращении вооруженного противостоянии и разрешение многочисленных проблем за столом переговоров», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта заминированный беспилотник хуситов атаковал нефтехранилище в порту Рас-Танура в саудовской провинции Эш-Шаркия в Восточном регионе. Кроме того, нападению подвергся жилой район в городе Дахран, где проживают тысячи сотрудников компании Saudi Aramco и их семьи разных национальностей. Неподалёку от этого района упали обломки баллистической ракеты, запущенной хуситами. Обе атаки не привели к гибели людей и и не нанесли никакого материального ущерба.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрелы саудовских объектов мятежниками-хуситами и ответные удары по Сане и Ходейде возглавляемой Эр-Риядом коалиции помешали работе по урегулированию конфликта в Йемене под эгидой ООН.