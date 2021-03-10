Нагайбакский район, Челябинская область, , 15:44 — REGNUM В Нагайбакском районе Челябинской области передано в суд уголовное дело по факту хищения более 1,3 млн рублей, которые были собраны с родителей учеников. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дело было возбуждено по факту присвоения. Следователи считают, что в 2017—2020 годах заведующая столовой похитила денежные средства. Факт совершения преступления был выявлен прокуратурой района во время проверки.

Обвинительное заключение утверждено. Имущество обвиняемой и её родственников сейчас арестовано.