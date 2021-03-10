Гонконг, Китай, , 15:44 — REGNUM В Сети появился первый полноценный трейлер экранизации видеоигры Dynasty Warriors. Об этом 9 марта сообщило издание Eurogamer.

Премьера фильма в Гонконге (Китай) состоится 29 апреля 2021 года. Когда картина станет доступна в других странах — пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что Dynasty Warriors — это серия японских экшен-игр, частично основанная на китайском романе «Троецарствие». В проектах этой франшизы геймеры управляют знаменитыми китайскими военачальниками и сражаются с целыми армиями противников.

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