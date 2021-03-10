Одесса, Украина, 10 марта 2021, 15:52 — REGNUM В порт украинской Одессы вошли три корабля НАТО. Об этом сообщило 10 марта местное издание «Думская».
Речь идёт о турецком командном корабле, а также двух тральщиках из Испании и Румынии.
Как сообщается, запланирована протокольная встреча командного состава кораблей с представителями военно-морских сил Украины.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не допустит единоличного доминирования России в Чёрном море.
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