Одесса, Украина, , 15:52 — REGNUM В порт украинской Одессы вошли три корабля НАТО. Об этом сообщило 10 марта местное издание «Думская».

Речь идёт о турецком командном корабле, а также двух тральщиках из Испании и Румынии.

Как сообщается, запланирована протокольная встреча командного состава кораблей с представителями военно-морских сил Украины.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не допустит единоличного доминирования России в Чёрном море.

Читайте также: НАТО обещает Украине не допустить доминирования России в Чёрном море