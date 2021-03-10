Афины , , 16:08 — REGNUM Правительство Греции снизит налоги или введет значительные налоговые льготы в транспортном и гостиничном секторах к сентябрю 2021 года. Об этом заявил министр финансов страны Христос Стайкурас 10 марта в интервью SKAI.

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Власти также используют другие меры поддержки предприятий, такие как «Мост 2» (субсидирование кредитных платежей) и покрытие части фиксированных расходов предприятий.

Стайкурас сказал, что «локдаун экономики» стоит стране 750 миллионов евро в неделю, но не предложил графика перезапуска рынка, заявив, что такое решение должно быть принято экспертами в области здравоохранения.

«Когда было принято решение о продлении блокировки до 16 марта, стоимость этих 12 дней составила 1,2 миллиарда евро, поровну распределенных между потерей доходов и более высокими расходами, из которых 520 миллионов евро пришлись на сектор розничной торговли», — сообщил министр. Он подчеркнул, что чем больше будет продлен локдаун, тем дороже он будет обходиться.

Вместе с тем он добавил, что меры поддержки домашних хозяйств и предприятий были увеличены на 4,1 миллиарда евро по сравнению с положениями государственного бюджета на 2021 год (на общую сумму 11,6 млрд евро).