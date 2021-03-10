Москва, , 15:43 — REGNUM Прирост валового регионального продукта (ВРП) в Москве в 2021 году может составить 3%. Об этом 10 марта сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы рассчитываем на восстановление экономики постепенное, и рассчитываем, что ВРП даст прирост порядка 3%», — заявил Ефимов.

По словам вице-мэра, условием для этого является невысокий уровень ограничений, когда «дело сводится, по сути, к перчаточно-масочному режиму».

Заместитель мэра также рассказал о восстановлении рынка труда, рекордных выручка предприятий торговли и услуг, а также продолжающихся трудностях ресторанного бизнеса, которому планируется оказать дополнительную поддержку.