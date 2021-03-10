Москва, , 15:41 — REGNUM Учитывая быстрые темпы развития различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), неудивительно, что создаётся и техника для борьбы с ними, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Не всегда БПЛА используют, что называется, в «мирных целях», поэтому нужны средства для противостояния им. Так как разработало данное средство предприятие атомной отрасли, то, скорее всего, оно может быть использовано для защиты от БПЛА именно отраслевых объектов: АЭС, месторождений добычи урана, предприятий по производству топлива, мест захоронений радиоактивных отходов.

Если эта ракета-ловушка успешно проявит себя, то не исключено, что круг её покупателей значительно расширится, приобрести её могут, как различные государственные структуры, так и бизнес.

Не исключено также, что этой ловушкой могут заинтересоваться за рубежом, и может быть налажен её экспорт в разные страны. Однако нужно подчеркнуть, что разворачивающееся соперничество БПЛА и средств борьбы с ними напоминает традиционное соперничество «брони и снаряда», которому уже не один десяток лет.

Огневая мощь постоянно растёт, но совершенствуются и средства защиты, нанести им урон становится всё труднее. Возможно, что по тому же пути пойдёт и соревнования беспилотников и средств борьбы с ними.

И одни, и другие будут постоянно меняться, становиться всё сложнее, так что не исключено, что со временем и эту ракету-ловушку придётся модифицировать, чтобы она могла бороться с новыми поколениями БПЛА», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало, в России создали ракету-ловушку для беспилотников. Над разработкой трудились ученые Российского федерального ядерного центра.

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