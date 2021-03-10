Уфа, , 15:46 — REGNUM Шестерых жителей Башкирии приговорили к длительному лишению свободы за сбыт наркотиков. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что фигуранты уголовного дела в возрасте от 20 лет до 35 лет сбывали наркотики через тайники-закладки в Сибае, Белорецке и Учалах. Их деятельность пресекли стражи порядка в 2019 году. В ходе обысков у них было найдено свыше 400 доз наркотических веществ.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам сбыта наркотиков и покушения на сбыт наркотических средств. Свою вину подсудимые признали.

В результате суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы от пяти лет трех месяцев до 12 лет 6 месяцев в колониях общего и особого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе мужчину обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере.

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