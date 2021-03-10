Москва, , 15:42 — REGNUM В России представлены фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy с автоматической коробкой передач. Об этом сообщает пресс-служба французской компании.

Уже сейчас дилеры Peugeot и Citroen в РФ приступили к приёму предзаказов на фургоны с «автоматом». Шестискоростная гидромеханическая автоматическая коробка передач предлагается для модификации с двухлитровым 150-сильным турбированным дизелем. Стоит отметить, что до сих пор автоматическая трансмиссия предлагалась только на соплатформенных пассажирских вэнах Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer/Opel Zafira Life.

Автоматическая трансмиссия доступна для любого из кузовных вариантов Expert/Jumpy длиной 4949 мм либо 5309 мм. При этом такие версии есть как в грузовом, так и в грузопассажирском исполнении.

Начальная комплектация версии с «автоматом» включает в себя: кондиционер, электропривод и обогрев боковых зеркал, круиз-контроль, а также ограничитель скорости. Кроме того, для водителя предусмотрен подогрев кресла, а безопасность ему и переднему пассажиру обеспечат фронтальные подушки безопасности.

Ранее компания Peugeot представила электрический минивэн e-Rifter. Он был выпущен в версиях с пяти‑ и семиместным салоном. В движение модель приводит электродвижок производительностью 134 л. с., который функционирует с аккумуляторной батареей ёмкостью 50 кВт-ч. Запас хода автомобиля равен 275 км.

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