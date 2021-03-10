Рыбинск, Ярославская область, , 15:38 — REGNUM В Ярославской области 10 марта в 13:22 в одном из цехов рыбинского завода «Раскат» начался пожар. Об этом сообщает Управление МЧС по Ярославской области.

Пожар на «Раскате» Управление МЧС по ЯО

Пожар произошёл в комнате отдыха цеха узлов и деталей. В связи с тем, что возгорание произошло на предприятии, был объявлен повышенный 2-й номер сложности. На место прибыли 11 единиц техники и 39 человек личного состава.

Справится с огнём удалось всего за несколько минут. Уже в 13:48 огонь был потушен. Пострадавших нет. 50 человек эвакуировались из цеха самостоятельно.

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