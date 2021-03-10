Лос-Анджелес, США, , 15:38 — REGNUM Румынский боксёр Флориан Мунтяну исполнит роль безумца Крига в экранизации популярной видеоигры Borderlands. Об этом 9 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.

По сюжету, Криг будет выступать опекуном и защитником Крошки Тины (Ариана Гринблатт). Как отметил режиссёр картины Элай Рот, кастинг на роль этого персонажа был самым трудным — однако Флориан Мунтяну блестяще справился со своей задачей.

Напомним, в съёмках экранизации Borderlands также приняли участие Кейт Бланшетт (в роли Лилит), Кевин Харт (в роли Роланда), Джейми Ли Кёртис (в роли Патриции Таннис), а также Джек Блэк (в роли робота Железяки). Дата премьеры пока неизвестна.

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