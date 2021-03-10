Баку, , 15:40 — REGNUM На судне в Сураханском районе столицы Азербайджана — городе Баку — произошел пожар, к тушению которого привечены подразделения Госслужбы противопожарной охраны. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба азербайджанского МЧС.

«В центр управления кризисными ситуациями МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на судне, находящемся на резке на причале в поселке Говсан в Сураханском районе Баку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в пресс-службе добавили, что к работам по ликвидации пожара на судне привлечены подразделения Госслужбы противопожарной охраны, тушение возгорания продолжается. При этом о пострадавших в результате пожара не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в Приморском крае вспыхнул пожар на рыболовном судне «Витим», принадлежащем компании «Пасифик Краб».