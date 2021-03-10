Тюмень, , 15:35 — REGNUM В Тюменской области действующие и бывшие госслужащие, а также члены семьи уже умерших чиновников, будут получать региональные премии за государственные награды. Соответствующее постановление главы региона Александра Моора опубликовано на интернет-портале правовой информации .

Единовременное поощрение выплачивается в размере трёх окладов при награждении госнаградами РФ, в размере двух окладов — при поощрении президентом России, в размере одного оклада — при поощрении правительством страны.

Данное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 11 августа 2020 года. Премию правообладатели получают в заявительном порядке. Заявление необходимо подавать в тот орган, где госслужащий работает или работал.