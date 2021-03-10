Нижний Новгород, , 15:35 — REGNUM В Нижегородской области в 8% школ и детских садов введен полный или частичный карантин по коронавирусу и острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом сообщили сегодня, 10 марта, в региональном управлении Роспотребнадзора.

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При этом вирусы гриппа среди заболевших нижегородцев не выявлены.

В целом по региону заболеваемость респираторными инфекциями находится на уровне пороговых значений на 9%.

Наиболее часто заражаются коронавирусной инфекцией и ОРВИ нижегородские подростки в возрасте старше 15 лет.