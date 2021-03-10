Москва, , 15:34 — REGNUM В России появится ракета-ловушка для беспилотников. Её изобрели ученые Российского федерального ядерного центра Р (ФЯЦ) в Снежинске Челябинской области, относящегося к предприятиям «Росатома», передают РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Ракета-ловушка состоит из блока наведения, которая доставляет контейнер с сетью-ловушкой в район нахождения беспилотника. К сети прикреплены по углам грузы, которые растягивают сеть и захватывают дрон.

Также прибор может запеленговать беспилотник и совершать сложные маневры. Сейчас документация к ракете находится в разработке. Далее изготовят опытные образцы и проведут их испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск серийного производства подводного беспилотника «Сарма» планируется в 2024 году.

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