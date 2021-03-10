Душанбе, , 15:30 — REGNUM В министерстве внутренних дел, госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) и комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана проведены перестановки руководителей, сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил заместителя командующего пограничными войсками ГКНБ. На эту должность назначен Саодазода Раджаб.

Кроме того, в КЧС сменили первого заместителя главы ведомства и других заместителей. В нескольких городах и районах Таджикистана уволены главы управлений МВД.

Рахмон также сменил глав ведомств, воинских частей и пограничных пунктов в структуре пограничных войск ГКНБ.