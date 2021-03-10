Ирвайн, США, , 15:29 — REGNUM Blizzard Entertainment обновила свой многопользовательский шутер Overwatch для консоли нового поколения Xbox Series X/S. Об этом 10 марта сообщает издание Eurogamer.

Теперь обладатели Xbox Series X/S смогут играть в Overwatch в одном из трёх графических режимов: «разрешение», «баланс» или «частота кадров». Стоит отметить, что аналогичное обновление так и не было выпущено на консоли PlayStation 5.

ИА REGNUM напоминает, что Overwatch — это командный шутер, разработанный американской компанией Blizzard Entertainment. В нём игроки управляют различными персонажами со своими уникальными способностями.

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