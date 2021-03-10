Афины , , 19:07 — REGNUM Греческие партии отреагировали на насилие, произошедшее вечером 9 марта в районе города Неа Смирни на митинге против полицейского насилия, сообщает AMNA.

Партии осудили ранение полицейского во время марша.

Оппозиционная СИРИЗА-Прогрессивный альянс осудила инциденты, после которых на улицах остались зажженные костры и разбитые стекла припаркованных автомобилей. В партии безоговорочно осуждают тех, «кто решил испортить мирный протест тысяч жителей, студентов, рабочих и работодателей Неа Смирни. Мы безоговорочно осуждаем нападение на человека из греческой полиции. Насилие не может быть встречено насилием. Насилие только оправдывает насилие».

«Движение за перемены» (КИНАЛ) также резко выразилось про травму полицейского и призвало все политические силы изолировать склонных к насилию людей, откуда бы они ни пришли, а также подвергло критике правительство и основную оппозицию за то, что они «прибегают к раскольнической политике, наносящей ущерб общественному здоровью, экономике, обществу и демократической нормальности». Греция и ее общество «нуждаются в национальном плане, чтобы положить конец пандемии и работать последовательно и сплоченно во имя будущего», — считают в партии.

Коммунистическая партия Греции заявила, что «грандиозный митинг профсоюзов, ассоциаций работников, массовых агентств и тысяч жителей Неа Смирни против неспровоцированного полицейского насилия не будет испорчен инцидентами, организованными правительством, другими подозрительными механизмами с помощью провокаторов, против великого марша афинян». Назвав травму полицейского «неприемлемой», партия заявила, что этот эпизод никоим образом не освобождает правящую партию «Новая демократия» «от ответственности, которую она несет перед полицейским государством, которое оно продолжает навязывать».