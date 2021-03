Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Члены южнокорейского бойз-бенда BTS стали первыми азиатскими музыкантами, которые получили награду «Артист года в мире звукозаписи» (Global Record Artist of the Year Award) от Международной федерации фонографической индустрии (IFPI). Об этом сообщает KBS со ссылкой на организацию.

По их словам, музыкальная композиция группы «Dinamite» заняла десятое место в «Мировом цифровом чарте синглов 2020» (IFPI Global Digital Singles of 2020). В топ-10 также вошли певец The Weeknd, певица Tones and I, рэпер Родди Рич, рэпер SAINt JHN, певица Дуа Липа (Dua Lipa), рэпер Future, певец Сяо Чжань, рэпер DaBaby и певица Билли Айлиш.

Напомним, что композиция «Dinamite», написанная на английском языке, была выпущена в августе 2020 года. Она возглавляла чарт Billboard HOT 100.

Кроме того, с данной композицией группа BTS номинирована в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой» на 63-й церемонии вручения премии «Грэмми». Победители будут определены 15 марта.

Международная федерация производителей фонограмм — организация, являющейся некоммерческой структурой, которая представляет интересы музыкальной индустрии во всём мире.