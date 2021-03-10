Москва, , 15:26 — REGNUM Министерство труда России разработало проект о продлении сроков дистанционного приема заявлений в центры занятости. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается установить срок действия временных правил — 30 июля 2021 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова сообщила, что в 2021 году меры поддержки занятости будут дополнены новым инструментом — субсидированием найма.

По ее словам, благодаря этому планируется трудоустроить 220 тысяч граждан, потерявших работу в минувшем году. В дополнение к этому на федеральном уровне будут действовать программы, которые позволят обучить ещё порядка 170 тысяч человек.

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