Волгоград, , 15:28 — REGNUM Работы по региональному проекту «Чистая вода» стартовали в Волгоградской области. В 2021 году будут реконструированы системы водоснабжения в восьми муниципалитетах, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе администрации региона.

Уже заключён контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции водозаборных, водопроводных и очистных сооружений села Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области. Кроме того, в Верхнепогромном построят межпоселковое хозпитьевое водоснабжение, в Суровикино проведут реконструкцию станции первого подъёма водозабора, в Серафимовиче обновят станции подготовки воды, модернизация сетей намечена в Ленинске и Новониколаевском. В Петров Вале завершатся работы на системе городского водоснабжения, а в Краснослободске продолжат строительство водозабора из Волги от насосных станций первого и второго подъёма и блока очистных сооружений.

Всего в 2021 году на финансирование регионального проекта «Чистая вода» выделено свыше одного миллиарда рублей.