Уфа, , 15:34 — REGNUM Причины несчастного случая, в результате которого погиб сотрудник управляющей компании, установлены в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что в январе текущего года 58-летний плотник ООО Управляющая компания «Новиковка» очищал от снега козырек подъезда многоквартирного дома. В какой-то момент мужчина получил травмы, от которых скончался в медучреждении через два дня.

Сообщается, что на плотника возложили работу, которая была не предусмотрена трудовым договором. Несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ. Кроме этого, с рабочим не провели инструктаж по охране труда и не выдали необходимые средства защиты.

Отмечается, что материалы данного расследования переданы следователям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии рабочий получил тяжелую травму глаз при выполнении ремонта бурового насоса.

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