Красногорск, , 15:26 — REGNUM Ужесточить ответственность за нарушения в сфере обращения с отходами планируется в Подмосковье. Об этом 10 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Соответствующие поправки в региональное законодательство разработали специалисты министерства экологии и природопользования Подмосковья. Ответственность предлагается повысить за несанкционированный сброс отходов из транспортных средств. Согласно разработанным предложением полиция, органы экологического и лесного надзора получат право составлять протоколы по этим нарушениям.

«Проблему несанкционированных свалок нужно решать комплексно, в том числе и ужесточая ответственность. Сегодня КоАП предусматривает штрафы для физических лиц от одной до двух тысяч рублей, а между тем, по имеющимся данным, только за один рейд самосвала по незаконному вывозу и сбросу отходов нарушитель получает от 10 тысяч рублей», — отметил министр экологии и природопользования Андрей Разин.

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